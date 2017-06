13 drept av kraftig bombe i Pakistan

Bomben eksploderte fredag morgen utenfor kontoret til politisjefen i Balutsjistan-provinsen sørvest i landet.

Fredag ettermiddag sto flere bekymrede barn ved de blodflekkete sykehussengene til sine sårede familiemedlemmer, og pakistanske soldater besøkte sårede kollegaer.

–Dødstallet har steget til 13, sier overlegen ved det sivile sykehuset til AFP. 20 ble såret og tilstanden til flere av dem er kritisk.

Byens politisjef sier at ni politimenn er blant de drepte. Videre sier politiet at et av deres kjøretøy var mål for angrepet.

Eksplosjonen forårsaket store materielle skader, og knust glass lå strødd utover veien. Politikjøretøyet og en motorsykkel ble totalskadd.

Jamaatul Ahrar, en utbryterfraksjon fra den pakistanske fløyen av Taliban, hevder å stå bak angrepet.

–Vi gjorde det, og våre angrep vil fortsette fram til det er innført sharialov, skriver talsperson Asad Mansour på Facebook.

Både de og andre militante islamister har tidligere gått til angrep i provinsen. Balutsjistan har i over et tiår levd med et lavintensitets opprør fra nasjonalist- og separatistgrupper som vil ha en større andel av naturressursene i området.

