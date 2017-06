USA: Ny rakettmotortest i Nord-Korea

Testen skal ha blitt gjennomført i byen Yun Song hvor det er blitt gjennomført tester tidligere.

Også i mars testet nordkoreanerne en rekke rakettmotorer. Da sa amerikanske tjenestemenn at de tror testen kan være en del av et program for å utvikle interkontinentale ballistiske missiler, melder Reuters.

USA tror at motoren som ble prøvd ut denne gangen, kan være til det minste trinnet på et slikt missil, sier tjenestemannen.

Nord-Korea har gjennomført fem atomprøvesprengninger og en rekke rakettester i strid med FN-resolusjoner.

