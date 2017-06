UNESCO: Ødeleggelsen av Mosuls minaret gir irakerne enda dypere sår

I en uttalelse torsdag lover UNESCO-leder Irina Bokova at FN-organisasjonen når det er mulig alltid står klar til å gjenreise og rehabilitere kulturminner.

– Denne nye ødeleggelsen gjør sårene enda dypere i et samfunn som allerede er rammet av en humanitær tragedie uten sidestykke, sier Bokova.

Onsdag ble minareten, som ble bygget på 1100-tallet, ødelagt i en eksplosjon sammen med den historiske al-Nuri-moskeen,

Minareten var en av Iraks mest gjenkjennelige monumenter.

UNESCO startet arbeidet med å sikre minareten i 2012, men arbeidet måtte avbrytes på grunn av krigen.

Ekspertene rakk imidlertid å gjennomføre en grundig undersøkelse av hvordan minareten kan bevares, noe som kan bli nyttig hvis den skal gjenreises i framtiden, ifølge Bokova.

Det irakiske forsvaret hevder at det var IS som sprengte moskeen og minareten onsdag. IS har avvist dette og beskylder amerikanske bombefly for å stå bak, noe den USA-ledede koalisjonen sier at ikke stemmer.

