Trump sier han ikke har gjort opptak av Comey-møter

9. mai sparket presidenten den daværende FBI-sjefen som følge av at FBI etterforsket påstander om Russlands innblanding i det amerikanske valget, og dermed også forbindelser mellom Trumps valgkamp og den russiske regjeringen.

Kort tid etter tvitret Trump at Comey «bør krysse fingrene for at det ikke finnes noen opptak av våre samtaler, før han begynner å lekke til pressen».

Dette førte til spekulasjoner om hvorvidt Trump hadde tatt opp samtaler med den daværende FBI-sjefen.

Comey oppfordret deretter Trump til å offentliggjøre opptakene, men Trump tilbakeviser torsdag at han har gjort opptak av samtalene deres.

– Jeg vet ikke om det finnes noen opptak av samtalene våre, men jeg har ikke tatt opp noe og er ikke i besittelse av noen opptak, skriver Trump på Twitter.

