Trump hevder å ha fått en strålende idé 

Trump har lovet å bygge en mur langs den over 3.000 kilometer lange grensa mot Mexico og hevder at dette vil stanse ulovlig innvandring og narkotikasmugling til USA. Regninga for muren har han hevdet at Mexico må ta.

Mexico har kategorisk avvist dette, og nå har Trump kommet opp med en ny og i egne øyne strålende løsning.

– Her skal dere få en idé som ingen ennå har hørt om, sa Trump under en tale i Cedar Rapids i Iowa onsdag.

– Grensa i sør har mye sol, mye varme. Vi vurderer å bygge en solcellemur. Slik at den kan produsere energi og finansiere seg selv, sa Trump.

– Bare tenk over det. Til høyere vi bygger den, jo mer verdifull blir den, fortsatte han.

Trump ba for flere måneder siden om gode forslag til hvordan det gigantiske prosjektet skal kunne settes ut i livet, og ett av dem kom fra forretningsmannen Tom Gleason i Las Vegas. Han foreslo å kle muren med solcellepanel. Trump sier nå at dette var hans egen idé.

– Godt tenkt, ikke sant? Min idé, skrøt Trump onsdag.

Kongressen, der presidentens eget parti Republikanerne har flertall både i Representantenes hus og Senatet, har så langt nektet å finansiere Trumps mur mot Mexico. Den kampen starter først i oktober, når de folkevalgte skal forhandle om 2018-budsjettet.

