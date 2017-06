Republikanerne klare med forslag til ny helsereform

Den statlige sykeforsikringen for dem med lavest inntekt, også kalt Medicaid, skal ifølge forslaget utfases mellom 2020 og 2030. Forslaget innebærer også at det vil bli innført en øvre grense for hvor mye støtte enkeltpersoner kan få, og store skatteletter for de rikeste, ifølge Reuters.

Forslaget ble lagt fram av Republikanerne i Senatet torsdag.

De republikanske senatorene skal kjøre forslaget utenom vanlige behandlingsprosedyrer for å unngå å være avhengige av demokratene.

– Det er mange misforståelser rundt forslaget, men jeg håper at det vil få tilstrekkelig med stemmer til å kunne godkjennes, sier Orrin Hatchh, Republikanernes leder i finanskomiteen.

Dersom forslaget blir vedtatt vil det føre til at kravet om at alle amerikanere må kjøpe helseforsikring, oppheves. I stedet skal det opprettes egne offentlige helseordninger for fattige.

Det foreslås også å kutte all støtte til abortprosedyrer, bortsett fra i ytterst få tilfeller, i ett år.

Demokratene mener forslaget vil føre til økte kostnader og færre fordeler for innbyggerne. Og ifølge budsjettkontoret i Kongressen vil forslaget, som allerede er godkjent i Representantenes hus, føre til at 23 millioner amerikanere mister helseforsikringen sin. Nå ligger forslaget hos Senatet.

