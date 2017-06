Pesto unntatt væskeforbudet på flyplassen i Genova 

Passasjerer som flyr fra Genova flyplass for lov til å ta med seg 500 gram pesto i håndbagasjen, noe som overstiger de 100 milliliterne med væske som er tillatt å ta gjennom sikkerhetskontrollen. Prisen for å få med seg den populære italienske pastasausen er en donasjon til hjelpeorganisasjonen "Flying Angels", som flyr barn til utlandet for behandling.

Dermed har over 500 glass med pesto blitt sluppet gjennom sikkerhetskontrollen i Genova siden 1. juni, skriver BBC.

Pestobeholderen blir sendt gjennom en spesiell maskin for skanning før passasjerene kan ta det med seg videre.

(©NTB)