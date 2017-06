Over 30 drept av bilbombe utenfor bank i Afghanistan

Angrepet mot bankfilialen skjedde i provinshovedstaden Lashkar Gah i Helmand-provinsen torsdag.

59 personer ble såret i det som skal ha vært et selvmordsangrep. For mange av dem er tilstanden kritisk, opplyser Helmands politisjef, Noor Aqa Kintooz.

Politisjefen sier at det både var sivile, lærere, soldater og politifolk blant ofrene. De fleste sto i kø for å hente lønningene sine. Angrepet skjedde få dager før feiringen av id, festen som markerer slutten på fasteperioden ramadan. Det er vanlige at lønningene blir betalt ut litt tidlig slik at folk skal ha penger til å gjøre innkjøp før festen.

Taliban har tatt på seg skylden for angrepet og har også tidligere gjennomført flere lignende angrep for å ramme offentlige ansatte.

Opprørsgruppa kontrollerer om lag 80 prosent av Helmand-provinsen, men ikke provinshovedstaden.

Fra vondt til verre

I en ny FN-rapport går det fram at Afghanistan kan stå overfor en periode med en langt verre sikkerhetssituasjon enn i dag.

Rapporten ble sent onsdag kveld lagt fram i FNs sikkerhetsråd av FNs spesialutsending til Afghanistan, Tadamichi Yamamoto. Der går det fram at de siste blodige angrepene i landet kan være et tegn på at sikkerhetssituasjonen er i ferd med å bli sterkt forverret.

FN registrerte i perioden fra 1. mars til 31. mai 6.252 sikkerhetsrelaterte hendelser, noe som er en 2 prosents økning fra samme periode i fjor.

– Taliban truer

USAs forsvarsdepartement Pentagon melder samtidig at opprøret i Afghanistan blir stadig mer voldelig, og at Taliban står på nippet til å ta kontroll over enda flere områder.

– Taliban fortsetter å kjempe om kontroll over distriktssentrene, de truer provinshovedstedene, og tar midlertidig kontroll over de viktigste transportårene i landet, spesielt i høyprioriterte områder som provinsene Kunduz og Helmand, skriver departementet i en ny rapport.

