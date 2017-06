Nordkoreansk avis omtaler Trump som psykopat

– Sør-Korea må innse at det å følge psykopaten Trump bare vil føre til katastrofe, heter det i en kommentar.

Avisen skriver også at USAs president Donald Trump er i en vanskelig situasjon, og at han leker med ideen om å gjennomføre et angrep mot Nord-Korea for å ta oppmerksomheten bort fra den politiske krisen på hjemmebane.

Artikkelen kommer etter at den amerikanske studenten Otto Warmbier havnet i koma etter å ha blitt pågrepet i Nord-Korea og dømt til 15 års fengsel i fjor. I forrige uke ble han løslatt og transportert til USA, og få dager senere døde han etter at legene hadde konstatert omfattende hodeskader.

Sør-Koreas president Moon Jae-in skal i neste uke besøke Trump i Det hvite hus. Han har tidligere hatt en mykere holdning til Nord-Korea enn sin mer konservative forgjenger, Park Geun-hye, men nå har han skjerpet ordbruken.

– Jeg tror vi nå må oppfatte Nord-Korea som et irrasjonelt regime, sier Moon til den amerikanske TV-kanalen CBS.

(©NTB)