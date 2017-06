May kom med tilbud til EU 

May kom med tilbudet på EUs toppmøte i Brussel torsdag, får NTB opplyst.

Den britiske statsministeren sa til stats- og regjeringssjefene at ingen EU-borgere som oppholder seg lovlig i Storbritannia, vil bli bedt om å forlate landet når Storbritannia går ut av EU.

Storbritannia vil ikke at noen skal måtte forlate landet eller at familier skal splittes, forsikret hun.

Sa nei til EU-domstolen

May avviste derimot de øvrige EU-landenes krav om at EU-domstolen må få fullmakt til å beskytte rettighetene til EU-borgere i Storbritannia. Det opplyser en britisk regjeringskilde ifølge nyhetsbyrået AFP.

Den konservative britiske regjeringen har vært fast bestemt på at brexit må bety at Storbritannia får full kontroll over lovene.

– Våre forpliktelser overfor EUs borgere vil bli nedfelt i britisk lov, sier regjeringskilden.

EU har foreløpig ikke kommet med noen reaksjon på tilbudet.

De tekniske detaljene i forslaget vil først bli offentliggjort på mandag, og presentasjonen på toppmøtet var av mer overordnet art.

Grense på fem år

Enhver EU-borger som har vært i Storbritannia i fem år, skal få tilbud om permanent oppholdstillatelse, får NTB opplyst.

Femårsperioden skal regnes bakover i tid – tidligst fra den datoen Storbritannia startet utmeldingsprosessen, det vil si 29. mars 2017, og senest fra den dagen Storbritannia forlater EU.

Den nøyaktige datoen blir et forhandlingsspørsmål.

EU-borgere som flytter til Storbritannia mindre enn fem år før den gitte datoen, vil kunne søke om permanent oppholdstillatelse når de fem årene har gått.

Krever gjensidighet

I presentasjonen på EU-toppmøtet understreket May at rettighetene må være gjensidige, slik at EU gir et tilsvarende tilbud til briter som bor i andre EU-land.

Alt i alt er omtrent tre millioner EU-borgere bosatt i Storbritannia og én million briter i andre EU-land.

Hva EU og Storbritannia blir enige om, kan også få stor betydning for rundt 20.000 nordmenn i Storbritannia og 14.000 briter i Norge.

Det er likevel uklar om avtalen mellom EU og Storbritannia om borgeres rettigheter vil kunne utvides til også å omfatte Norge, eller om Norge og Storbritannia må inngå en separat avtale.

Førsteprioritet

EU og Storbritannia har begge gjort borgeres rettigheter til en førsteprioritet i forhandlingene om brexit.

Grunnen er den store usikkerheten situasjonen skaper for både barn og voksne.

EU-borgere skal likebehandles med briter når det gjelder helse, utdanning, pensjon og trygd, lover May.

Systemet for registrering som EU-borger skal etter planen bli så enkelt som mulig. Det legges opp til en digital løsning.

(©NTB)