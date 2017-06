Macron: Å fjerne Assad fra makten er ikke lenger prioritert

Uttalelsen er den første offisielle bekreftelsen på at Macron ønsker å endre Frankrikes Syria-politikk. Tidligere har Frankrike stått hardt på kravet om at Assad måtte fjernes for at det skulle kunne bli fred i Syria.

Den syriske opposisjonen reagerer svært negativt på meldingen.

– Et tragisk fall for moral og menneskelighet, skriver Ahmed Ramadan på Twitter.

Han er med i Den syriske nasjonalkoalisjonen, en paraplyorganisasjon for en rekke syriske opposisjonsgrupper.

I intervjuer med en rekke europeiske aviser, deriblant britiske The Guardian, spanske El Pais og tyske Süddeutsche Zeitung, redegjør Macron for Frankrikes nye kurs.

– Den virkelige endringen jeg har gjort i dette spørsmålet, er at jeg ikke har sagt at det å avsette Bashar al-Assad er en forutsetning for alt, sier Macron.

Han begrunner også avgjørelsen med at det ennå ikke finnes en legitim arvtaker som kan overta Assads stilling som Syrias president.

