Kirken i England skjulte overgrep mot gutter

Erkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, viser til en rapport som kirken selv offentliggjorde torsdag om den tidligere biskopen Peter Ball.

Ball ble dømt til fengsel i 2015 for seksuelle overgrep mot tenåringer og unge menn.

I rapporten heter det at høytstående medlemmer av Church of England var innforstått med den daværende biskopens handlinger gjennom en periode på over 20 år.

Welby omtaler rapporten som rystende lesning. Balls oppførsel påførte mange menn alvorlig og varig skade, påpeker erkebiskopen.

– På øverste nivå støttet kirken ham gjennom mange år, sier han.

– I stedet for å hjelpe dem som var modige nok til å stå fram, skjulte og samarbeidet kirken. Dette er en uforsvarlig og sjokkerende oppførsel, sier erkebiskopen ifølge The Guardian.

Biskop Ball ble dømt for ulike former for seksuelle overgrep og utnyttelse av 18 sårbare unge menn i alderen 17 til 25 år i perioden 1977 til 1992. Ball, som i dag er 85 år gammel, ble løslatt i februar etter å ha sonet 16 måneder av dommen.

