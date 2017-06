Iraks statsminister hevder IS er beseiret i Mosul

Ifølge det irakiske forsvaret sprengte IS onsdag den historiske al-Nuri-moskeen i Mosuls gamleby, der gruppas leder Abu Bakr al-Baghdadi proklamerte opprettelsen av et islamsk kalifat i Irak og Syria sommeren 2014.

Satellittbilder viser hvordan den over 800 år gamle moskeen med sin karakteristisk skakke minaret lå i grus, ifølge irakiske myndigheter fordi IS sprengte den i lufta da irakiske regjeringsstyrker nærmet seg.

– Sprengningen av al-Hadba-minareten og al-Nuri-moskeen er en formell erklæring av nederlag, mener Haider al-Abadi.

IS avviser at det var de som la moskeen i grus og hevder at den ble bombet av amerikanske fly. Det avvises fra den USA-ledede koalisjonen.

Ingen angrep

– Vi utførte ingen angrep i dette området på dette tidspunktet, sier koalisjonens talsmann Ryan Dillon. Det samme sier lederen for koalisjonens bakkestyrker i Irak, generalmajor Joseph Martin.

– Dette er en forbrytelse mot Mosuls innbyggere og mot hele Irak, og det er et eksempel på hvorfor denne brutale organisasjonen må utslettes, sier han.

– Ansvaret for denne ødeleggelsen ligger utelukkende hos IS, sier Martin.

Ble stanset

IS tok kontroll over Iraks nest største by Mosul sommeren 2014 og sikret seg samtidig store mengder våpen og militært utstyr fra den flyktende irakiske regjeringshæren.

Kort tid etter forsøkte de å sprenge al-Nuri-moskeen og hevdet at den stred mot deres strenge fortolkning av islam, men ble da stanset av lokale innbyggere som bokstavelig talt slo ring rundt den historiske bygningen.

Offensiv

I oktober i fjor startet irakiske styrker, støttet av lojale militsgrupper og den USA-ledede koalisjonen, en offensiv for å gjenerobre byen, noe som viste seg å gå mye tregere enn forutsett.

I vår ble det imidlertid gjort framgang, først i Øst-Mosul og de siste ukene også i Vest-Mosul, der flere nabolag nå er gjenerobret.

Noen hundre IS-krigere har imidlertid forskanset seg i gamlebyen, der også al-Nuri-moskeen lå, og generalmajor Joseph Martin understreker at islamistene ennå ikke er nedkjempet.

– Kampen for å frigjøre Mosul er ikke over, advarer han.

– Vi skal fortsette å støtte våre irakiske partnere i forsøket på å stille disse terroristene til ansvar, sier Martin.

På flukt

Offensiven for å gjenerobre Mosul fra IS har drevet over 860.000 mennesker på flukt, men nærmere 200.000 har de siste månedene vendt tilbake, først og fremst til regjeringskontrollerte Øst-Mosul, opplyser FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Anslagsvis 100.000 sivile befinner seg trolig fortsatt i Mosuls gamleby, fanget mellom IS og de framrykkende regjeringsstyrkene. .

– Disse sivile blir i bunn og grunn holdt som levende skjold i gamlebyen, sa UNHCRs representant i Irak, Bruno Geddo, onsdag.

