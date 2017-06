Iraks barn er omgitt av krigens redsler

Ifølge FNs barnefond (UNICEF) har over fem millioner irakiske barn nå akutt behov for humanitær hjelp utenfra. Etter at krigen i landet blusset opp igjen i 2014, er tre millioner irakere drevet på flukt, halvparten av dem barn.

Over 1.000 irakiske barn er drept i kamphandlinger de siste årene, og enda flere er såret og lemlestet for livet. Nærmere 5.000 barn har kommet bort fra foreldrene eller har opplevd at foreldrene er blitt drept, går det fram av en fersk UNICEF-rapport.

Tre millioner irakiske barn går ikke regelmessig på skolen, og 1,2 millioner barn går ikke på skole i det hele tatt, går det fram av rapporten "Nowhere to Go – Iraqi children trapped in cycles of violence."

Utenkelig vold

– Over hele Irak blir barn utsatt for og vitne til ren og skjær redsel og utenkelig vold, sier UNICEFs representant i landet, Peter Hawkins.

– De drepes, såres, tas til fange og tvinges til å skyte og drepe i en av de mest brutale krigene i nyere tid, sier han.

Levende skjold

50.000 barn er nå fanget i Vest-Mosul, der de brukes som levende skjold av opprørere fra den ytterliggående islamistgruppa IS og risikerer å bli skutt av snikskyttere dersom de forsøker å flykte.

– Barna i Vest-Mosul blir med overlegg gjort til mål og drept for å straffe familiene og skremme dem fra å flykte fra volden. På under to måneder er minst 23 barn drept og 123 såret i denne delen av byen alene, slår UNICEF fast.

Lyspunkter

I Øst-Mosul, som ble gjenerobret fra IS av irakiske regjeringsstyrker tidligere i år, er det derimot noen lyspunkter. flere hundre tusen har vendt tilbake, og UNICEF har gjenåpnet 365 skoler og dermed gitt 380.000 barn muligheten til skolegang.

UNICEF har også distribuert 1,5 millioner skolebøker til barn og unge i Øst-Mosul og har distribuert rent drikkevann til 230.000 mennesker der.

– Vi står også klar med nødhjelp til den vestlige delen av byen så snart det lar seg gjøre å komme fram, lover de.

