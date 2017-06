HRW: Kurdiske myndigheter hindrer sivile å flykte fra IS

Sivile har blitt tvunget til å vente ved kurdiskkontrollerte veisperringer i uker og måneder, ifølge den USA-baserte menneskerettsgruppa.

– Disse menneskene har levd i årevis med grufulle overgrep fra IS, begrenset med mat, vann og medisiner, og har risikert livene sine i forsøk på å komme i sikkerhet, sier Lama Fakih, HRWs nestleder for Midtøsten.

I uttalelsen onsdag anklager HRW kurdiske peshmergastyrker ved militærposter i Nord-Irak for å oppholde sivile som har flyktet fra de to IS-kontrollerte byene Hawija og Tal Afar.

– Peshmergastyrker stanset sivile i dager, uker, og i ett tilfelle opptil flere måneder. I mange tilfeller har det gjort at de var uten mat og sårt tiltrengt hjelp, samt sårbare for angrep fra IS, sier organisasjonen.

De kurdiske selvstyremyndighetene i Nord-Irak mener veisperringene er helt nødvendige for å hindre IS-medlemmer i å passere.

(©NTB)