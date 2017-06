Grizzlybjørner ikke lenger utrydningstruet 

I 1975 var det kun 136 bjørner igjen i den berømte nasjonalparken, som ligger i delstatene Idaho, Montana og Wyoming. Det ble derfor innført en rekke tiltak for å beskytte bjørnene. Nå er det over 700 bjørner i parken og amerikanske myndigheter åpner for begrenset jakt på bjørner utenfor parkens grenser.

Grizzlybjørner er fortsatt utrydningstruet i andre deler av Montana og Idaho, så her vil man fortsette med å beskytte bjørnene.

Yellowstone er en av USAs eldste og mest populære turistattraksjoner, og tiltrekker seg hvert år millioner av besøkende.

