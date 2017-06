Fanger tortureres og forsvinner i Jemen

Nyhetsbyrået AP har dokumentert minst 18 hemmelige fengsler i det sørlige Jemen. USA vedgår at de er kjent med dem og at amerikansk personell har deltatt under avhør av fanger som mistenkes for å ha tilknytning til al-Qaida.

Tidligere fanger forteller om grov og rutinemessig tortur i de hemmelige fengslene, blant annet en "grill" der de blir bundet fast til en stokk og snurret rundt over åpen ild.

De hemmelige fengslene er å finne på militærbaser, på en flyplass, ved et havneanlegg, i private bolighus og til og med i en nattklubb. De blir drevet av militært personell fra De forente arabiske emirater eller lokale styrker trent av dem.

Noen av fangene er fløyet til en militærbase De forente arabiske emirater har i Eritrea, opplyser Jemens innenriksminister Hussein Arab og flere andre kilder.

Amerikanske talsmenn bekrefter at de er kjent med anklagene om tortur, men fastholder at dette ikke skjer med amerikansk personell til stede.

– Vi ville aldri ha lukket øynene for dette, for vi er pålagt å melde fra om ethvert brudd på menneskerettighetene, sier Pentagons talskvinne Dana White.

