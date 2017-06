FN mener det går fra vondt til verre i Afghanistan 

Rapporten ble sent onsdag kveld lagt fram i FNs sikkerhetsråd av FNs spesialutsending til Afghanistan, Tadamichi Yamamoto.

Der går det fram at de siste blodige angrepene i landet kan være et tegn på at sikkerhetssituasjonen er i ferd med å bli sterkt forverret.

FN registrerte i perioden fra 1. mars til 31. mai 6.252 sikkerhetsrelaterte hendelser, noe som er en 2 prosents økning fra samme periode i fjor.

USAs forsvarsdepartement Pentagon melder samtidig at opprøret i Afghanistan blir stadig mer voldelig.

I en ny rapport skriver Pentagon at den afghanske regjeringen fortsatt har kontroll over Kabul, de store befolkningssentrene, de fleste hovedveiene, provinshovedsteder og de fleste distriktssentrene.

– Men Taliban fortsetter å kjempe om kontroll over distriktssentrene, de truer provinshovedstedene, og tar midlertidig kontroll over de viktigste transportårene i landet, spesielt i høyprioriterte områder som provinsene Kunduz og Helmand, heter det i rapporten.

(©NTB)