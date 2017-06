Ekstremvær koster liv i USA

Med temperaturer opp mot 50 grader, har hetebølgen ført til at fly blir satt på bakken, asfalt smelter og skog og kratt har tatt fyr. Onsdag opplyser myndighetene California at to hjemløse er døde som følge av det varme været.

En 72 år gammel mann og en 87 år gammel kvinne døde i San Jose, der temperaturen nådde opp i 34 grader og er ventet å ligge midt på 30-tallet også på torsdag. De to som døde, bodde i en bil. Av hensyn til personvernet kan ikke myndigheten komme med flere opplysninger dødsfallene.

Lenger øst er det en annen form for ekstremvær som skaper problemer: den tropiske stormen Cindy. I Alabama døde en ti år gammel gutt da han ble truffet av en tømmerstokk som ble skylt på land av stormen. Gutten var på ferie med familien da han ble stormens første dødsoffer.

Cindy førte også til problemer for kystvakten, som jobbet for å redde en reketråler fra å synke utenfor kysten av Texas. Enkelte steder langs kysten av Mexicogolfen har stormen brakt med seg 50 til 250 millimeter nedbør.

Sikkerhetsrådgiver Tom Bossert informerte president Donald Trump om stormen onsdag, opplyser Det hvite hus. I delstaten Louisiana har guvernøren erklært unntakstilstand, slik hans kollega i Alabama gjorde dagen før. Også andre delstater har skjerpet beredskapen i forbindelse med uværet.

