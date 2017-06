Der Spiegel: Tyskland spionerte på Det hvite hus

Magasinet skriver at det har fått tilgang til dokumenter som viser at etterretningstjenesten BND hadde en liste med om lag 4.000 såkalte utvalgte stikkord for overvåking mellom 1998 og 2006.

På listen er det blant annet oppført telefonnumre og faksnumre, samt epostadresser i Det hvite hus, det amerikanske forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet.

På listen er også menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch, samt romfartsorganisasjonen NASA.

Ifølge Spiegel var hundrevis av utenlandske ambassader og internasjonale organisasjoner også et mål for spionasjen.

BND har ikke ønsket å kommentere opplysningene.

