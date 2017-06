Anslagsvis 600 høyblokker i England har lettantennelige fasader

I Parlamentet torsdag sa May at foreløpige resultater av kontroller av andre høyhus i London viser at flere bygninger har lettantennelige fasader. Senere på dagen presenterte Mays kontor anslagene for hele England.

Kontrollene ble utført etter storbrannen som antas å ha kostet minst 79 menneskeliv i den kommunale boligblokka i Kensington 14. juni.

Materialet som ble brukt til å bekle Grenfell Tower da bygningen ble renovert i 2015, mistenkes å ha vært årsaken til at flammene kunne spre seg til blokkas 24 etasjer på under en time.

May sier undersøkelsene fram til nå har gjort det mulig å fastslå at noen av fasadeplatene var "lettantennelige". Statsministeren ba onsdag om unnskyldning til brannofrene og slo fast at myndighetene sviktet i den umiddelbare innsatsen etter brannen.

Minst 79 mennesker er omkommet eller savnet etter brannen, som brøt ut mens mange av beboerne i blokkas 120 leiligheter lå og sov.

