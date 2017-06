Utskiftinger i Macrons regjering etter anklager om økonomisk snusk

Nicole Belloubet blir ny forsvarsminister, mens Florence Parly blir justisminister, opplyste Macrons kontor onsdag.

Parly kommer fra en lederstilling i det statlige jernbaneselskapet SNCF, mens Belloubet er medlem av den franske grunnlovsdomstolen.

De to kvinnene får plass i regjeringen etter at forgjengerne deres ble nødt til å trekke seg, en drøy måned etter at Macrons regjering ble dannet. Justisminister François Bayrou og forsvarsminister Sylvie Goulard, begge fra det lille sentrumspartiet MoDem, er blitt anklaget for misbruk av offentlige midler.

– Falske anklager

Også EU-minister og MoDem-medlem Marielle de Sarnez opplyste onsdag at hun trakk seg. Dermed har sentrumspartiet mistet alle sine ministre i Macrons regjering.

MoDem anklages for å ha misbrukt midler fra EU-parlamentet. Saken omtales som spesielt pinlig siden Bayrou – MoDems leder – har ledet arbeidet med å oppfylle Macrons valgløfte om å fjerne økonomisk snusk fra fransk politikk.

Den nå avgåtte justisministeren mener selv han er blitt utsatt for falske anklager.

– Jeg ønsker ikke å utsette regjeringen for en løgn-kampanje, sa Bayrou under en pressekonferanse etter at han trakk seg onsdag.

Mange korrupsjonssaker

Koalisjonsregjeringen bestående av Macrons parti Republikken på vei og MoDem ble dannet i mai etter at Macron vant det franske presidentvalget.

I valgkampen lovet Macron en grunnleggende fornyelse av fransk politikk og kamp mot korrupsjon. En lang rekke franske politikere er de siste årene blitt anklaget for korrupsjon og misbruk av offentlige midler.

Macrons regjering presenterte i forrige uke et lovforslag som skal forhindre interessekonflikter i politikken og sette "en ny moralsk standard". Regjeringen ønsker blant annet å hindre at politikere ansetter familiemedlemmer som assistenter.

I tillegg til at de tre MoDem-ministrene har gått av, har territorialminister Richard Ferrand trukket seg fra den ferske regjeringen. Han anklages for å ha gitt ulovlige økonomiske fordeler til samboeren sin.

