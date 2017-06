Utålmodig USA vil ha rask Qatar-løsning

Amerikanerne ber nå de arabiske landene som boikotter Qatar, om å redegjøre mer detaljert for påstandene om at Qatar støtter ekstremisme.

Tirsdag erklærte USA at landet er forundret over at Saudi-Arabia og de fem landene som er med i alliansen som boikotter det lille emiratet i Persiabukta, ikke har kommet med noe som rettferdiggjør boikotten. Begge sider i konflikten blir bedt om å løse den tilspissede situasjonen.

Frustrasjonen i Washington er økende, og en talsmann for utenriksdepartementet har stilt spørsmål ved om Qatars påståtte terrorstøtte er den egentlige årsaken til boikotten.

Andre årsaker

– Nå som det har gått over to uker, er vi forundret over at Golfstatene verken overfor Qatar eller offentlig har kommet med noen detaljer om påstandene som er rettet mot Qatar. Jo lengre tid som går, desto mer øker tvilen rundt handlingen til Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, sier Heather Nauert og kommer dermed med et stikk mot to av USAs nære allierte.

– Nå står vi igjen med ett enkelt spørsmål: Handler dette egentlig om disse landenes bekymring for Qatars påståtte terrorstøtte? Eller er det snakk om langvarig mistro nøye blant medlemmene i Golfrådet?

Flere observatører i Washington mistenker at boikottlandenes misnøye med Qatar skyldes at landet er hjemstedet til panarabiske medier som Al Jazeera og at landet huser personer fra Det muslimske brorskap.

Ber om dialog

Kommentarene fra Nauert kommer etter at utenriksminister Rex Tillerson brukte to dager på en rekke telefonsamtaler med ledere i de berørte landene.

– Ministeren er innstilt på å fortsette sitt engasjement mens vi følger situasjonen. Vi oppfordrer alle sider til å trappe ned spenningen og gå inn i en konstruktiv dialog. Vi ber dem nok en gang konsentrere seg om den regionale og internasjonale kampen mot terror, sier Nauert.

Amerikanske tjenestemenn sier den siste uttalelsen ikke innebærer at USA har endret standpunkt, selv om den bryter med tidligere uttalelser fra president Donald Trump om krisen. Han har gitt inntrykk av å stille seg på Saudi-Arabias side mot Qatar.

