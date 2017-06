Trump gratulerer Saudi-Arabias nye kronprins

Forsvarsminister Mohammed bin Salman (31) ble onsdag utpekt til kronprins av sin far, kong Salman (81), på bekostning av kongens nevø Muhammed bin Nayef.

– Presidenten og kronprinsen forpliktet seg til nært samarbeid for å fremme våre felles mål om sikkerhet, stabilitet og velstand i hele Midtøsten og ellers, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Trump og Mohammed bin Salman diskuterte også den tilspissede diplomatiske konflikten mellom Saudi-Arabia og nabolandet Qatar, som også er en alliert av USA.

De to ble enige om å jobbe for å "kutte all støtte til terrorister og ekstremister, samt å løse den pågående konflikten med Qatar", opplyser Det hvite hus.

