Thailands konge beskutt med lekepistol i Tyskland

Guttene, som er 13 og 14 år gamle, skjøt mot monarken da han syklet forbi hagen deres i Erding, nær München 10. juni, opplyser en talsmann for tysk påtalemyndighet, Thomas Rauscher.

Da kongen senere kjørte forbi i bil, skjøt de også etter ham med lekepistolene sine. Det er uklart om kong Rama X eller bilen hans ble truffet, men saken blir likevel sett på som alvorlig.

Kongen har ikke anmeldt guttene, men 14-åringen etterforskes nå likevel for kroppsskade, opplyser Rauscher. 13-åringen er for ung til å bli satt under etterforskningen.

Dersom hendelsen hadde funnet sted i Thailand, hadde de to guttene vært virkelig ille ute. Enhver kritikk av, eller angrep på kongen eller medlemmer av hans familie, blir der sett på som majestetsfornærmelse, noe som straffes med opptil 30 års fengsel.

