Saudi-Arabia har kravliste til Qatar

– Vi håper at listen med krav snart vil bli presentert for Qatar og at den vil være fornuftig og gjennomførbar, sier Rex Tillerson onsdag.

Innholdet i listen er ikke kjent. USA har de siste dagene trappet opp innsatsen for å løse den betente konflikten mellom Qatar og nabolandene i Persiabukta, med Saudi-Arabia i spissen.

For to uker siden innførte det mektige kongedømmet og en rekke allierte, deriblant Egypt, Bahrain og Emiratene, en blokade mot Qatar. Alle land-, sjø- og luftfartsforbindelser til den oljerike halvøya ble kuttet.

Isolasjonen begrunnes med anklager om at Qatar støtter ekstremistgrupper og har et for tett samarbeid med Saudi-Arabias erkerival Iran. Qatar huser USAs største militærbase i Midtøsten, men Trump forsvarte Saudi-Arabias beslutning og fulgte opp med å anklage Qatar for terrorfinansiering.

Nå ser den amerikanske regjeringen ut til å gjøre et forsøk på å dempe striden mellom viktige allierte.

– Vi støtter Kuwaits meklingsforsøk og ser fram til at denne saken beveger seg mot en løsning, sier Tillerson.

Tirsdag ba amerikanerne de arabiske landene som står bak boikotten, om å redegjøre mer detaljert for påstandene om at Qatar støtter ekstremisme.

Flere observatører i Washington mistenker at boikottlandenes misnøye med Qatar skyldes at landet huser kritiske medier som Al Jazeera og medlemmer av bevegelsen Det muslimske brorskap.

