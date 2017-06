Hjem SOHR: Minst 13 sivile drept i flyangrep i Syria

Minst 13 sivile er drept i et luftangrep mot et IS-område i det østlige Syria, ifølge eksilgruppa SOHR. Russland anklages for å stå bak.