Sør-Sudan har ikke lenger hungersnød, men flere sulter

– Krisen er ikke over. Vi holder rett og slett folk i live, men altfor mange er rammet av ekstrem sult og står på kanten av stupet, sier nødhjelpssjef i Verdens mat- og landbruksorganisasjon (FAO), Dominique Burgeon.

– Den eneste måten å få slutt på den desperate situasjonen på, er å stanse krigen, sikre uhindret tilgang og gi folk livsoppholdet tilbake, sier han videre.

I en felles uttalelse fra FAO, Verdens barnefond UNICEF og Verdens matprogram (WFP) går det fram at antall mennesker som kjemper for å finne mat hver eneste dag i Sør-Sudan, har økt fra 4,9 millioner til 6 millioner de fire siste månedene.

I samme tidsrom har antall mennesker som opplever ekstrem sult, steget fra 1 million til 1,7 millioner. Aldri tidligere har Sør-Sudan vært rammet av så stor matusikkerhet, ifølge de tre FN-byråene.

Samtidig gjelder ikke lenger den godkjente tekniske definisjonen av hungersnød i distriktene Leer og Mayandit i delstaten Unity, der det ble erklært hungersnød i februar.

Hungersnød er et begrep som blir brukt når over 30 prosent av barna lider av akutt underernæring og minst fire barn per 10.000 dør av sult hver dag.

Hungersnød er det høyeste nivået av matmangel på en skala fra 1 til 5. Ekstrem sult er det nest høyeste nivået.

