Ordfører: Rundt 50 drept i Den sentralafrikanske republikk

– Jeg kan opplyse at det er rundt 50 døde. 42 lik er brakt til sykehus, og det er døde i området som ennå ikke er hentet, sier ordfører Maurice Belikoussou i byen Bria.

Det har vært kraftige kamper bare timer etter at regjeringen skrev under en fredsavtale med 13 av 14 væpnede grupper. Avtalen tar til orde for umiddelbar våpenhvile.