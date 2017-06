Irakisk offiser: IS har sprengt moské i Mosul

Den gamle Al-Nuri-moskeen er berømt for sin skjeve minaret. Moskeen har siden IS' inntog i den nordirakiske storbyen vært et svært viktig symbolsk mål for styrkene som forsøker å gjenerobre Mosul.

Det var i denne moskeen at IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi kunngjorde opprettelsen av en såkalt islamsk stat i store deler av Irak og Syria sommeren 2014.

