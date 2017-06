Gisler unnslapp opprørere på Filippinene

Opprørerne fra gruppen Bangsamoro islamske frihetskjempere tok en rekke gisler onsdag morgen i provinsen Nord-Cotabato. Gislene skal ha blitt brukt som menneskelige skjold under kamper mellom opprørerne og regjeringsstyrker.

Minst fire opprørere og to medlemmer av en militsgruppe tilknyttet regjeringen ble såret i kampene i løpet av dagen. Mens opprørerne var i ferd med å trekke seg tilbake, tok de kontroll over en skolebygning i landsbyen Malagakit. Her skal gislene ha blitt plassert.

Flere barn

Under et opphold i kampene klarte 31 gisler, blant dem en rekke barn, å komme seg unna. Om de ble frigitt eller klarte å rømme selv, er uklart. Andre fanger i skolebygningen skal senere ha blitt frigitt av regjeringsstyrker.

– Mens styrkene våre langsomt nærmet seg, rømte opprørerne. De sivile som ble holdt som gisler, lot de være igjen, sier Arvin Encinas, talsmann for den filippinske hæren.

Nesten tusen mennesker fra Malagakit og to andre landsbyer i nærheten rømte fra hjemmene sine mens kampene pågikk.

Landsbyene ligger rundt 16 mil fra byen Marawi, der islamistiske opprørere den siste måneden har ligget i krig med regjeringsstyrker.

Unntakstilstand

Filippinenes president Rodrigo Duterte erklærte i mai unntakstilstand i Mindanao-regionen, etter at IS-opprørere dukket opp i Marawis gater.

Marawi er Filippinenes største muslimske by, men kampene de siste ukene har lagt store deler av byen i ruiner.

De fleste av opprørerne tilhører de to gruppene Abu Sayyaf og Maute, som har alliert seg med Bangsamoro islamistiske frihetskjempere. De opererer under en felles IS-paraply.

Filippinske myndigheter hevder at det er fremmedkrigere fra Tsjetsjenia, Indonesia og Malaysia i opprørernes rekker.