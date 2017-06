François Bayrou trekker seg fra Macrons regjering

– Jeg har besluttet å ikke være del av den nye regjeringen, sier Bayrou til nyhetsbyrået AFP. Han har varslet en pressekonferanse kl. 17.

Bayrous kunngjøring kommer dagen etter at forsvarsminister Sylvie Goulard varslet at hun ville trekke seg. Både Bayrou og Goulard tilhører det lille sentrumspartiet Demokratisk bevegelse (Modem), som sitter i regjering sammen med president Emmanuel Macrons parti Republikken på vei.

François Bayrou (65) har i en årrekke vært selve symbolet på sentrum i fransk politikk og er i dag leder for Modem. Han er imidlertid en av flere franske toppolitikere som har havnet i søkelyset etter avsløringer om misbruk av offentlige midler til å lønne assistenter som ikke har gjort den jobben de har blitt betalt for.

Sylvie Goulard sa tirsdag at hun vile trekke seg fordi hun risikerer å bli etterforsket for å ha misbrukt midler som skulle ha vært brukt på hennes virksomhet i EU-parlamentet.

I forrige uke la Macrons regjering fram et lovforslag som skal forhindre interessekonflikter i politikken og sette "en ny moralsk standard" i et politisk landskap som de siste årene har vært plaget av tallrike korrupsjonsskandaler.

Som justisminister er det François Bayrou som har ansvaret for lovforslaget. Men han har fått mye kritikk for selv å være mistenkt for misbruk av offentlige midler.

