Fire menn for retten i Ungarn etter at 71 mennesker ble kvalt i lastebil

Det var et grufullt syn som møtte dem som først åpnet lasterommet på kjølebilen som var blitt parkert og forlatt i veikanten i august 2015. De 71 personene fra Syria, Irak og Afghanistan var alle kvalt til døde som følge av mangel på ventilasjon.

Tragedien skjedde midt under flyktningkrisen, da hundretusener av flyktninger og migranter reiste sjøveien fra Tyrkia til Hellas og tok seg oppover Balkan på vei nordover i Europa.

Onsdag startet rettssaken mot tre bulgarere og en afghaner, som nå er tiltalt for drap under særdeles skjerpende omstendigheter etter at de skal ha organisert og gjennomført turen. En av bulgarerne er imidlertid på rømmen og er ikke til stede under rettssaken.

I tillegg står sju andre bulgarere tiltalt for å ha smuglet rundt 1.200 flyktninger og migranter til Østerrike i 2015 sammen med de fire hovedtiltalte.

Saken føres for en ungarsk domstol ettersom ofrene døde på ungarsk territorium før lastebilen passerte grensen til Østerrike. De fleste mistenkte ble dessuten pågrepet i Ungarn.

Det er ventet at rettssaken vil ta lang tid, og muligens vil ikke dommene falle før neste år.

