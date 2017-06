Brexit preget trontalen i Parlamentet

Trontalen, som er skrevet av regjeringen med statsminister Theresa May i spissen, inneholdt også en formell kunngjøring av en rekke lover som regjeringen ønsker innført i forbindelse med at Storbritannia forlater EU. Blant annet skal mange av EU-lovene bli en del av britisk lovverk slik at det blir bedre forutsigbarhet for både individer og virksomheter etter brexit.

Dronningen sa også at regjeringen til statsminister Theresa May vil opprette en kommisjon som skal jobbe for å bekjempe ekstremisme.

Det varslede statsbesøket til USAs president Donald Trump ble imidlertid ikke nevnt.

Nylig meldte britiske medier at Trump ønsker å utsette besøket som følge av all motstanden det har vakt i Storbritannia, men May har avvist at planene er endret.

Trontalen var preget av mindre pomp of prakt enn hva som er vanlig. Blant annet var prins Philip, dronningens ektemann, ikke til stede, ettersom han er innlagt på sykehus med en infeksjon. Dronning Elizabeth var i stedet ledsaget prins Charles.

Det nye Parlamentet trer sammen etter at De konservative tapte sitt rene flertall i Underhuset under valget i mai. For første gang på mange år blir den tradisjonelle seremonien gjennomført uten at regjeringen kan være sikker på å få gjennomslag for sin politiske agenda.

