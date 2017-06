Ukrainas president møtte Trump

På forhånd var det usikkert om Trump ville treffe Porosjenko, som senere samme dag skulle ha samtaler med USAs visepresident Mike Pence.

– Vi har hatt noen veldig, veldig gode diskusjoner, sa Trump etter å ha tatt seg tid til møtet med Porosjenko.

Tidligere på dagen opplyste det amerikanske finansdepartementet at USA innfører nye sanksjoner mot Russland og pro-russiske ukrainske opprørere. 38 personer og organisasjoner omfattes av sanksjonene.

Porosjenko satte trolig stor pris både på møtet og de nye sanksjonene. Forholdet mellom Russland og Ukraina har vært svært spent siden Russland annekterte den ukrainske Krim-halvøya i 2014.

– Det er en stor ære, en stor glede å være sammen med deg, sa Porosjenko etter samtalene med Trump.

Trump og hans regjering blir ofte anklaget for å være for lite kritisk til Russland. Amerikanske etterretningsorganisasjoner mener russiske myndigheter prøvde å påvirke den amerikanske valgkampen i fjor for å hjelpe Trump til makten.

Flere av Trumps medarbeidere etterforskes som følge av kontakt de hadde med russiske tjenestemenn i fjor og før presidenten ble innsatt.

