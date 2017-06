Tusenvis drept i Kongo de siste månedene

Rapporten er utarbeidet av den katolske kirke og pavens personlige utsending i Kongo og omtaler blant annet 30 massegraver som er funnet.

20 landsbyer i Kasai-regionen er ifølge rapporten totalt ødelagt og rundt 60 helsesentre og 140 skoler, drevet av den katolske kirke, er helt eller delvis ødelagt siden august 2016.

Striden i Kasai-regionen oppsto da myndighetene i Kinshasa nektet å gi stammelederen Jean-Pierre Mpandi og hans Kamuina Nsapu-milits offisiell status.

Mpandis milits forsøker nå å drive regjeringsstyrkene ut av området. Stammelederen ble selv drept i august i fjor, men uroen har siden spredt seg til fem provinser.

FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein anklaget tirsdag myndighetene i Kongo for å ha væpnet en annen militsgruppe i Kasai-regionen, Banu Mura, for å bekjempe Kamuina Nsapu-militsen.

– Teamet mitt så barn helt ned i toårsalderen med avkappede lemmer, og mange babyer hadde machetesår og alvorlige brannskader, sier Zeid.

Flyktninger fra flere landsbyer har fortalt FN-granskerne at Banu Mura-militsen har stått bak slike overgrep.

