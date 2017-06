Trumps omstridte pressetalsmann tilbake på podiet 

Spicer holdt tirsdag sin første direktesendte pressekonferanse på åtte dager.

Spicer lo da han fikk spørsmål om spekulasjonene om hans egen stilling i Det hvite hus.

– Det er ingen hemmelighet at vi har prøvd å fylle noen ledige stillinger i kommunikasjonsstaben, men straks det blir noen endringer, vil dere få beskjed, svarte han.

Mandag skrev Politico og Bloomberg News at Spicer i framtida ikke lenger vil bli å se under de daglige pressekonferansene i Det hvite hus. Årsaken er at han angivelig ønsker å spille en mer strategisk rolle i president Donald Trumps administrasjon.

Mulige etterfølgere

Flere kilder opplyste at Spicer alt har tatt kontakt med mulige etterfølgere i rollen som pressetalsmann for Trump.

– Vi har bedt om innspill fra mange mennesker i forbindelse med at vi ønsker å utvide vår kommunikasjonsoperasjon, sa Spicers nestkommanderende, Sarah Huckabee Sanders.

Blant dem Det hvite hus skal ha vært i kontakt med, er den konservative radioverten Laura Ingraham og Daily Mail-redaktøren David Martosko.

Parodi

Spicers daglige pressekonferanser er verdsatt av mange, ikke minst i staben i det populære TV-programmet "Saturday Night Live" der Melissa McCarthy har gjort noen uforglemmelige parodier av ham.

Pressetalsmannens krasse utfall mot journalister, oppsiktsvekkende uttalelser og manglende evne og vilje til å svare på spørsmål, har også fått politiske journalister som dekker Det hvite hus, til å himle oppgitt med øynene mer enn én gang.

Ikke direkte

De siste ukene har det også blitt stadig færre av de TV-sendte pressekonferansene, ettersom Spicer har nektet direkte TV- og radiooverføring fra dem. Begrunnelsen han ga, var at det var Trumps stemme som skulle høres, ikke hans egen.

– Det er dager da jeg bestemmer at det er presidenten som skal høres og som skal informere om sine prioriteringer, sa Spicer mandag.

"Fake News"

Trump har fra første dag i Det hvite hus anklaget amerikanske medier for å komme med urettmessig kritikk og bringe "fake news", falske nyheter, om ham og hans politikk. I mai truet han med helt å stanse de daglige pressekonferansene i Det hvite hus.

Ifølge kilder i administrasjonen har han også vært misfornøyd med sin egen kommunikasjonsavdeling for at de ikke har lyktes med å dempe kritikken, blant annet i forbindelse med sparkingen av FBI-sjef James Comey.

Trump foretrekker å kommunisere med omverdenen via Twitter, der han daglig og uimotsagt kommer med krasse utfall mot mange som går ham imot, ofte i store bokstaver og etterfulgt av utropstegn.

