Savnede etter tsunami på Grønland er trolig døde

Det opplyser politiet på øya. De fire ble meldt savnet i bygda Nuugaatsiaq, som lørdag ble truffet av en tsunami utløst av et stort ras.

Bølgen var så kraftig at elleve hus ble skyldt ut i fjorden ved Nuugaatsiaq på vestsiden av øya.

Faren for nye skred har gjort det umulig å lete etter de savnede. Tirsdag ble det opplyst at de fire er antatt omkommet.

Etter at tsunamien traff land, ble det først meldt at den ble utløst av et jordskjelv. I stedet viste det seg at den direkte årsaken var et stort steinskred.

Det er uklart om et jordskjelv kan ha utløst skredet, som i sin tur skapte tsunamien. Rystelser i bakken ble registrert, men disse kan ha vært forårsaket av de enorme steinmassene som raste ut i fjorden.

