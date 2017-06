Menneskerettsdomstolen: Russisk homofili-lov bryter med ytringsfriheten

Tre homofile russiske aktivister anket etter at de ble bøtelagt for å ha demonstrert utenfor en skole, et barnebibliotek og et regjeringsbygg. De tapte i de første rettsrundene, men tirsdag kunne de feire etter å ha fått medhold i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD).

– Dette er en enorm rettslig seier for LHBT-samfunnet i Russland. Kjennelsen er enda et bevis for at LHBT-aktivister blir diskriminert i Russland, og at rettighetene deres krenkes. Nå må disse lovene avskaffes, sier en av aktivistene, Nikolaj Aleksejev, i en uttalelse.

Det russiske justisdepartementet har varslet at saken vil bli anket, mens Kremls talsmann Dmitrij Peskov sier at dommen skal gjennomgås grundig før det kommer en kommentar.

Forsterker fordommer

Det er første gang homofile russere har gått rettens vei etter at russiske føderale myndigheter i 2013 vedtok den omstridte loven som forbyr informasjon om homofili til mindreårige.

I tirsdagens kjennelse fastslår domstolen at loven bidrar til å forsterke fordommene mot homofile og oppmuntre til homofobi. Dette er i strid med prinsippene om likhet, pluralisme og toleranse i et demokratisk samfunn, framholder de sju dommerne.

De konkluderer med at russiske myndigheter har brutt artikkel 10 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som skal garantere europeiske borgere ytringsfrihet.

Russland er samtidig dømt til å betale 8.000 euro i erstatning til Bajev, 15.000 euro til Kiselev og 20.000 euro til Aleksejev.

Vil verne om moralen

De tre saksøkerne, Nikolaj Bajev, Nikolaj Aleksejev og Aleksej Kiselev, har i årevis forsøkt å fremme homofiles rettigheter i Russland, blant annet ved å stå på stand og søke om å arrangere gay-parader.

Loven som forbyr "homofil propaganda", ble ifølge russiske myndigheter innført for å beskytte mindreårige og samfunnets moral. Kritikerne mener at den i realiteten har ført til at det er umulig å diskutere homofili offentlig uten å bryte loven.

Homofili ble avkriminalisert i Russland i 1993, men homofobe holdninger er fortsatt svært utbredt.

Menneskerettsdomstolens avgjørelser er bindende, men Russland vedtok i 2015 en lov som fastslår at den russiske grunnloven skal gis forrang fremfor kjennelser fra domstolen.

(©NTB)