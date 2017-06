Harde kamper i Den sentralafrikanske republikk tross våpenhvile

Representanter fra regjeringen og 13 av 14 væpnede grupper signerte avtalen mandag som tok til orde for en umiddelbar våpenhvile.

Men Leger Uten Grenser opplyser at nye kamper brøt ut allerede tirsdag i småbyen Bria.

– Våre feltarbeidere i Bria meldte om intens skyting klokken seks i morges. Klokken halv ti hadde vi allerede tatt imot 35 sårede på sykehuset, de fleste med skuddskader, sier legen Jostein Eiane Heggebø, som nettopp kom tilbake fra oppdrag i landet.

En av Leger Uten Grensers ambulanser fraktet sårede til sykehuset, opplyser organisasjonen i en pressemelding.

Fredsavtalen som ble signert i Roma, ble forhandlet fram av den katolske organisasjonen Sant'Egidio. Der het det at avtalen, som skal overvåkes av verdenssamfunnet, er et grunnleggende skritt på veien mot en varig fred i det lille landet.

I 2013 brøt det ut en borgerkrig som har drevet nesten en million mennesker på flukt i Den sentralafrikanske republikk. Så sent som i mai blusset volden opp igjen. Over hundre mennesker ble drept i et angrep som en kristen militsgruppe fikk skylden for.

Striden har i første rekke stått mellom kristne anti-balaka-militser og overveiende muslimske Seleka-opprørere, men som i mange andre kriger er det først og fremst sivilbefolkningen det har gått ut over.

