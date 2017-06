Født på fly – får gratis billetter resten av livet

Det var slett ikke planlagt at den nye verdensborgeren skulle melde sin ankomst mer enn 10.000 meter over Arabiahavet på et fly mellom Saudi-Arabia og den indiske byen Kochi søndag, melder CNN. Flyet fra Jet Airways ble omdirigert til millionbyen Mumbai, der mor og barn ble ført til et lokalt sykehus. Ifølge flyselskapet står det bra til med begge to.

Besetningen på flyet og en ambulansearbeider som var passasjer om bord, sto for forløsningen.

– Jet Airways roser besetningen for hvordan de raskt taklet situasjonen og omsatte treningen de har fått til livreddende handling, sier en talskvinne for flyselskapet.

Babyens nasjonalitet er ikke kjent, men han vil få mange muligheter til å gjøre seg kjent i India og omegn. Jet Airways er ett av landets største flyselskaper og flyr til 65 reisemål i inn- og utland. Selskapet er ikke det første som gir fribilletter på livstid til personer født om bord. Også Thai Airways og AirAsia har kommet med lignende gaver. Det er likevel ingen automatikk i at det å bli født høyt opp i luften garanterer gratisreiser livet, selv om noen tror det.

De få som blir født høyt over marken, får derimot et annet "privilegium". De blir medlemmer i en eksklusiv klubb av folk som kan få pass med påskriften "innehaveren er født på et fly".

