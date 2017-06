Politiet: Ingen flere mistenkte etter Finsbury-angrepet

– På dette tidlige stadiet er det ingen andre mistenkte, men etterforskningen fortsetter, skriver London-politiet på Twitter mandag morgen.

Minst én person ble drept og ti ble såret da en varebil kjørte inn i en folkemengde utenfor en moské i Finsbury Park natt til mandag. En 48 år gammel mann er pågrepet.

Londons ordfører Sadiq Khan omtaler angrepet på sin Twitter-konto som "et forferdelig terrorangrep", og statsminister Theresa May kaller det "et mulig terrorangrep". May har innkalt til krisemøte mandag formiddag.

Motivet for angrepet er foreløpig ikke kjent, men øyenvitner har fortalt at gjerningsmannen ropte at han ville drepe alle muslimer.

Flere skriver på sosiale medier at de som ble påkjørt, var på vei hjem eller hadde samlet seg på en kafé i nærheten av en moské etter midnattsbønn i forbindelse med ramadan.

