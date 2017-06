Nord-Irland kan bli holdt på pinebenken 

– Vi har brukt mer tid på Nord-Irland enn noe annet i dag, sa Davis da han møtte pressen etter første forhandlingsdag mandag.

– Vi diskuterte to aspekter ved det. Det ene er de politisk følsomme spørsmålene rundt det, som jeg tror alle forstår. Det andre er vårt klare mål om å sørge for at grensa blir så godt som usynlig, slik at vi ikke undergraver fredsprosessen eller skaper uro i Nord-Irland, sa han.

Ifølge ham vil spørsmålet neppe få en endelig løsning før helt mot slutten av prosessen, når det er avklart hvordan de framtidige handelsforbindelsene mellom EU og Storbritannia blir seende ut.

– Dette er et teknisk vanskelig spørsmål, men jeg er sikker på at det kan løses, sa Davis.

(©NTB)