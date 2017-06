Nær 130 båtflyktninger savnet etter forlis i Middelhavet

Flavio de Giacomo i Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) sier de fire fortalte om hendelsen etter at den italienske kystvakten brakte dem i land i Palermo mandag.

De overlevende, to sudanere og to nigerianere, fortalte at menneskesmuglere sendte dem ut fra Libya i en stor gummibåt på kvelden forrige torsdag. Få timer senere skal smuglerne ha fjernet motoren og dratt sin vei i en annen båt.

Kort tid etterpå sank flyktningbåten med 126 mennesker, de fleste sudanere, ombord, ifølge de overlevende.

Berget av fiskere

En libysk fiskebåt som tilfeldigvis passerte stedet, berget de fire og plasserte dem i en annen gummibåt som befant seg i nærheten. Også den andre båten var full av mennesker som menneskesmuglere hadde sendt ut på den farlige ferden over Middelhavet.

Den ble siden funnet av redningsmannskaper, og alle passasjerene ble omsider flyttet over i et kystvaktfartøy.

De fire overlevende var forvirret og preget av sjokk da myndighetene snakket med dem, forteller Di Giacomo. I et forsøk på å bekrefte at opplysningene deres stemmer, snakket myndighetene også med andre passasjerer i gummibåten som ble reddet. De bekreftet at fiskere hadde plassert de fire der.

– Av og til skjer det at overlevende fra én migrantbåt plasseres i en annen, sier Di Giacomo.

65.000 til Italia

Kystvaktskipet som til slutt berget migrantene, brakte mandag i land nesten 1.100 mennesker som er plukket opp i det sentrale Middelhavet de siste dagene.

De siste årene har flere hundre tusen mennesker på flukt fra krig, konflikt, fattigdom og forfølgelse blitt plukket opp i Middelhavet fra skrøpelige smuglerbåter.

Konfliktherjede Libya er det fremste utfartsstedet for migrantene. Flere tusen mennesker har de siste årene mistet livet under den farlige reisen.

Italia har siden januar registrert over 65.000 migrantankomster. Det er en oppgang på nesten 20 prosent fra samme periode i fjor. Over 1.800 mennesker har dødd i forsøket på å krysse Middelhavet så langt i år, ifølge IOM.

(©NTB)