Iran nekter for at Saudi-Arabia har pågrepet iranske soldater

Informasjons- og kulturdepartementet opplyste mandag kveld at de tre nå avhøres av saudiarabiske myndigheter. Kort tid senere hevdet Irans innenriksdepartement at de tre pågrepne er fiskere fra havnebyen Bushehr sør i Iran.

– Det finnes ingen bevis for at de er militært personell, sier Majid Aghababaie, som er sjef for grensesaker i innenriksdepartement.

Saudi-Arabia mener de tre tilhører den mektige militærstyrken Revolusjonsgarden og anklager dem for terror. Det hevdes videre at båten de tre var ombord i, var på vei mot en oljeplattform.

– Det er klart at hensikten var å utføre en terrorhandling i saudiarabisk territorialfarvann, der planen var å utføre alvorlig skade på folk og eiendom, heter det fra departementet i Riyadh.

Økte konfliktnivå

Forholdet mellom de to rivaliserende stormaktene i Midtøsten er fra før svært anspent. Mandag morgen opplyste Saudi-Arabia å ha beslaglagt våpen fra en båt som ble stanset i Marjan-feltet i Persiabukta forrige fredag.

I den meldingen het det at den saudiarabiske marinen skjøt varselskudd mot tre små båter som seilte inn i saudiarabisk farvann i høy fart med kurs for oljeplattformene. Uttalelsen inneholdt ingen informasjon om pågripelser, eksplosiver eller hva slags våpen som ble funnet. To av båtene unnslapp, het det.

Anklager hverandre for terror

Lørdag anklaget Iran den saudiarabiske kystvakten for å ha drept en iransk fisker etter at to fiskebåter kan ha havnet i saudiarabisk farvann.

Iran og Saudi-Arabia står steilt mot hverandre i regionen. Spenningsnivået har økt under Qatar-krisen. Saudi-Arabia og landets allierte i området anklager nabolandet Qatar for å blant annet ha for nære bånd til Iran.

Teheran anklager i sin tur Riyadh for å støtte terrorisme og har blant annet hjulpet Qatar med matforsendelser etter at landet ble isolert tidligere i juni.

(©NTB)