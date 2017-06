Fredsavtale inngått for Den sentralafrikanske republikk

Våpenhvilen innebærer at væpnede grupper blir representert på den politiske arenaen, i bytte mot at de avslutter alle angrep i en av verdens fattigste nasjoner.

Våpenhvilen er del av en avtale som ble forhandlet fram av den katolske organisasjonen Sant'Egidio.

"Vi forplikter oss til at politisk-militære grupper umiddelbart iverksetter en landsomfattende våpenhvile", står det i fredsavtalen.

Avtalen skal overvåkes av verdenssamfunnet og omtales som et grunnleggende skritt på veien mot en varig fred.

"Regjeringen forplikter seg til å sikre at militære grupper er representert på alle nivåer" og "anerkjennes som del av gjenoppbyggingsinnsatsen", heter det videre.

"Historisk avtale"

Opprørsgruppene lover på sin side å sikre "fri bevegelse for folk og varer ved å fjerne ulovlige sperringer, som en umiddelbar konsekvens av våpenhvilen".

Sant'Egidios leder Marco Impagliazzo beskriver avtalen som historisk og "full av håp".

Den sentralafrikanske republikk har vært herjet av vold helt siden landet fikk sin uavhengighet fra Frankrike i 1960. I 2013 brøt det ut borgerkrig, og så sent som i mai blusset volden opp igjen. Over hundre mennesker ble drept i et angrep som en kristen militsgruppe fikk skylden for.

Tallet på internt fordrevne mennesker har nå passert en halv million. 400.000 andre har flyktet til nabolandene som følge av konflikten i Den sentralafrikanske republikk, som har en befolkning på 4,5 millioner innbyggere.

Muslimer og kristne

Striden har i første rekke stått mellom den kristne anti-balaka-militsen og overveiende muslimske Seleka-opprørere, men som i mange andre kriger er det først og fremst sivilbefolkningen det har gått ut over.

I 2013 styrtet Seleka-opprørere landets leder François Bozize. Kuppmakerne ble i sin tur styrtet i en militærintervensjon med tidligere koloniherre Frankrike i spissen.

Katolsk fredsmekler

Hendelsene utløste voldsomme hevnangrep, hovedsakelig utført av kristne militser. Blodbadet som fulgte, omtales som det verste mellom religiøse grupper i landets historie. Kristne, som utgjør rundt 80 prosent av befolkningen i Den sentralafrikanske republikk, organiserte militser under navnet "anti-balaka", som refererer til machetene opprørere brukte.

De kristne militsstyrkene regjerer nå i de sørvestlige delene av landet, mens Seleka i stor grad har kontroll i nordøst.

Partene i fredsavtalen som ble signert i Roma mandag, omfatter ulike Seleka-fraksjoner og kristne grupper. Sant'Egidio ble grunnlagt i Roma i 1968 og har vært en aktiv mekler i mange afrikanske konflikter. Organisasjonen har røtter i den katolske kirken og fremmer dialog med andre religioner og ikke-troende.

FNs spesialutsending for landet og flere sentralafrikanske partiledere fra deltok også i fredssamtalene.

