Forsvunnet svenske funnet etter Mali-angrep

Væpnede angripere slo søndag til mot luksushotellet Kangaba Le Campement rett øst for hovedstaden Bamako. Minst to hotellgjester ble drept og åtte ble såret i angrepet. To av angriperne ble også drept, mens minst to andre skal ha unnsluppet.

Forsvarsledelsen i Sverige opplyser mandag at en svensk statsborger som ble meldt savnet etter angrepet, har kommet til rette igjen.

Svensken tjenestegjør i FNs fredsbevarende styrke i Mali og befant seg på hotellet da angrepet startet.

– Personen er tatt hånd om og er brakt i sikkerhet, opplyser forsvarsledelsen.

Det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet mot hotellet, som er populært blant utlendinger i Mali. 36 av hotellgjestene slapp ifølge Malis sikkerhetsminister uskadd fra angrepet, 14 av dem er franske statsborgere.

Advarte mot angrep

USAs ambassade i Mali advarte for en uke siden mot økt fare for angrep mot steder der utlendinger vanker i Bamako og oppfordret folk til å holde seg unna steder med dårlig sikkerhet, som hoteller, restauranter og kirker.

I 2015 ble 20 mennesker ble drept i et angrep på Radisson Blu Hotel i Bamako. Den væpnede islamistgruppen Al-Mourabitoun hevdet å ha gjennomført angrepet med støtte fra al-Qaida i det islamske Maghreb (AQIM).

Unntakstilstand

Siden hotellangrepet i 2015 har det vært unntakstilstand i Mali, og i april ble unntakstilstanden fornyet med nye seks måneder.

Islamistiske grupper har herjet i nord og sentrum av det store landet i Vest-Afrika siden 2012. De har utført en rekke angrep, og derfor regner FN sin tilstedeværelse som den mest risikable operasjonen organisasjonen har i dag.

FNs MINUSMA-styrke består i dag av 12.000 soldater og støttemannskap.

