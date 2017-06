EU og Storbritannia enige om veikart for brexit 

De formelle forhandlingene om Storbritannias uttreden av EU begynte mandag klokka 11.

EUs sjefforhandler Michel Barnier tok imot Storbritannias brexitminister David Davis i Berlaymont, EU-kommisjonens hovedkvarter i Brussel. Der ga de hverandre et varmt håndtrykk foran kameraene.

Klokka 18.30 møtte de pressen igjen etter en full dag med samtaler.

– Dette var et nyttig møte for å starte på riktig fot, for klokka tikker, sa Barnier.

– Denne dagen markerer starten på en reise for både Storbritannia og EU. Det er langt igjen, men nå har vi tatt de viktige første skrittene sammen, sa Davis.

Deles inn i faser

Barnier kunne fortelle at EU hadde fått gjennomslag for sitt ønske om å dele forhandlingene inn i to faser.

Storbritannia motsatte seg først dette, men endte opp med å gi seg.

– Det er tross alt ikke hvordan forhandlingene starter som er viktigst, men hvordan de avsluttes, sa Davis.

I første fase blir selve skilsmisseoppgjøret tema. Tre tekniske arbeidsgrupper skal gå inn i de konkrete spørsmålene.

Den ene gruppen skal se nærmere på borgeres rettigheter – et avgjørende spørsmål for mer enn tre millioner EU-borgere som bor i Storbritannia, og rundt én million briter som bor i andre EU-land.

En annen gruppe skal gå inn i det økonomiske oppgjøret, mens en tredje skal se på øvrige spørsmål knyttet til skilsmissen.

Egen dialog om Nord-Irland

Det vil også bli satt i gang en egen dialog for å forsøke å finne løsninger for Nord-Irland.

– Vi har brukt mer tid på Nord-Irland enn noe annet i dag, sa Davis.

Ifølge ham er målet å beskytte fredsavtalen for Nord-Irland og sikre at grensa mot Irland forblir "så godt som usynlig". Men spørsmålet vil neppe få en endelig løsning før helt mot slutten av forhandlingene, når det er avklart hvordan de framtidige handelsforbindelsene vil bli seende ut.

Varsler forslag på toppmøte

Forhandlingene skal gå i sykluser på fire uker. Men neste framstøt kommer allerede denne uka.

Storbritannias statsminister Theresa May har nemlig planer om å stjele showet på EU-toppmøtet i Brussel torsdag og fredag med et forslag til avtale om borgeres rettigheter. Dette forslaget vil bli fulgt opp med en hvitbok fra britisk side allerede på mandag.

– Jeg er glad for å kunne melde at det allerede er mye vi er enige om i denne saken, sa Davis.

– Vi må sikre at borgere på begge sider av kanalen kan fortsette å leve sine liv som før, sa Barnier.

Frykt for krasjlanding

Partene har mindre enn to år på seg til å bli enige. Den 29. mars 2019 vil Storbritannia automatisk gå ut av EU, uansett om de er enige om en avtale eller ikke. Tidsfristen kan kun forskyves ved enstemmighet.

Skrekkscenarioet er at forhandlingene skal krasjlande, og at britene skal ryke ut av EU uten at en avtale er kommet på plass.

Etter sjokknederlaget for den konservative regjeringen i nyvalget i Storbritannia tidligere i juni, er usikkerheten større enn noensinne. Likevel har britene stått fast på sin trussel om at "ingen avtale er bedre enn en dårlig avtale".

Men et slikt utfall er mulig å unngå, forsikret Barnier.

– En rettferdig avtale er mulig og vil være mye bedre enn ingen avtale, fastholdt han.

(©NTB)