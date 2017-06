47-åring fra Wales terrorsiktet for moskéangrepet i London

The Guardian og BBC erfarer at den antatte gjerningsmannen heter Darren Osborne. The Guardian skriver at han skal være en gift firebarnsfar bosatt i Cardiff.

Ti mennesker ble såret da varebilen kjørte inn i en folkemengde etter kveldsbønnen under den muslimske fastemåneden ramadan. En mann ble i tillegg erklært død på åstedet i Finsbury Park.

Under angrepet ropte gjerningsmannen ifølge øyevitner at han vil "drepe alle muslimer".

Britisk politi bekreftet mandag at de gjennomsøker en adresse i et boligområde i utkanten av Cardiff. Varebilen som ble brukt i angrepet natt til mandag, ble ifølge britiske medier leid i Wales.

47-åringen ble først pågrepet, mistenkt for drapsforsøk. Men siktelsen ble mandag ettermiddag endret til "iverksettelse, forberedelse eller anstiftelse til terrorisme, inkludert drap og drapsforsøk".

– På dette stadiet i etterforskningen antas det at den mistenkte handlet alene, men vi etterforsker selvfølgelig alle omstendighetene som ledet fram mot angrepet, opplyser London-politiet.

Både politi og andre britiske myndigheter har fått kritikk fordi de var sent ute med å fastslå at angrepet i Finsbury Park var terror.

