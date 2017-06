Tre døde i mistenkt terrorangrep i Colombias hovedstad

Minst tre personer er drept i eksplosjonen, som skjedde lørdag ettermiddag lokal tid. Den ene av dem er en 23 år gammel kvinne fra Frankrike. Hun har jobbet frivillig i landet de siste seks månedene i et fattig nabolag. Hun forberedte seg på å dra tilbake til Frankrike i løpet av de kommende dagene, opplyser ordfører Enrique Peñalosa.

De to andre drepte er to colombianske kvinner på 27 og 31 år, ifølge helsemyndighetene. Tilstanden er alvorlig for minst tre av de elleve sårede.

Peñalosa karakteriserer hendelsen som en feig terrorhandling.

Bomben gikk av på dametoalettet i andre etasje på kjøpesenteret Centro Andino. Senteret har både butikker, restauranter og kino, og det ligger i en velstående del av byen.

ELN og FARC avviser

Det ble umiddelbart rettet søkelys mot ELN-geriljaen, som i februar påtok seg ansvaret for en eksplosjon som tok livet av en politimann og såret 20 mennesker.

Talsmenn for geriljagruppen nekter for at ELN står bak eksplosjonen.

ELN har i år vært i fredssamtaler med regjeringen. Gruppen sier at folk ikke burde komme med "ubegrunnede og hensynsløse beskyldninger" som kan skade forhandlingene med regjeringen.

FARC-geriljaen, som inngikk en fredsavtale med regjeringen i fjor, avviser å ha hatt noe med lørdagens angrep å gjøre.

– Solidaritet med ofrene i Bogota. En slik handling kan bare ha blitt utført av dem som ønsker å hindre veien til fred og forsoning, skriver FARC-leder Rodrigo Londoño på Twitter.

Fordømmer

President Juan Manuel Santos besøkte kjøpesenteret sent lørdag kveld lokal tid. Der fordømte han angrepet, men nektet å spekulere i hvem som står bak.

– Det beste svaret på feig terrorisme er å ikke la det ta motet vårt, sa Santos.

Innenriksminister Guillermo Rivera har uttalt til journalister at myndighetene ikke vet hvem som står bak.

Santos har beordret landets politisjef Jorge Nieto til å iverksette umiddelbar etterforskning.

